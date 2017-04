Vaalihuoneistot avautuvat huomenna aamuyhdeksältä

Kuntavaalit käydään huomenna sunnuntaina 9. huhtikuuta. Vaalihuoneistot avautuvat aamulla kello yhdeksän ja palvelevat äänestäjiä iltakahdeksaan asti.

Varsinaisena vaalipäivänä voi äänensä käydä antamassa vain omassa äänestyspaikassaan. Paikka on merkitty äänioikeutetulle postitse lähetettyyn ilmoituskorttiin.

Jos kortti on hävinnyt, oman äänestyspaikan saa selville soittamalla oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 0800 9 4770. Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi hakea myös Väestörekisterikeskuksen nettipalvelussa omalla vakinaisella osoitteella ja kotikunnalla, jossa on ollut kirjoilla 17.2.2017.

Lappeenrannassa on vähemmän äänestyspaikkoja kuin viime vaaleissa.

Kaikki Joutseno-lehden vaaliuutiset löydät täältä.