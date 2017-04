Äänten lasku Lappeenrannassa hidasta, Joutsenon äänestysalueella keskusta vahvin

Äänten lasku on hidasta. Lappeenrannan kaikista äänistä on laskettu vasta 67 prosenttia puoli yhdentoista aikaan illalla.

Joutsenon äänestyalue on kuitenkin jo saatu valmiiksi. Tällä alueella keskusta on vahvin. Puolue keräsi äänistä 33,1 prosenttia. Toisena on demarit, jotka saivat alueelta 30,2 prosenttia äänistä. Kolmannelle sijalle asettui perussuomalaiset 14,5 prosentin äänisaaliilla.

Kokoomus keräsi Joutsenon äänestyalueelta 8,6 prosenttia ja vihreät 6,8 prosenttia.