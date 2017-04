Tero Lehterästä SaiPan päävalmentaja

SaiPa on solminut päävalmentajasopimuksen Tero Lehterän kanssa. Lehterästä tulee SaiPan

historian 25. päävalmentaja. Sopimus on mallia 1+1 kautta; SaiPalla on optio kaudesta 2018-

2019.

Nelosen kommentaattorina tällä hetkellä toimiva 44-vuotias Lehterä pelasi ansiokkaan

pelaajauran. Hänet muistetaan erityisesti vuoden 1995 maailmanmestaruudesta ja Kiekko-Espoon

liiganousumaalista vuonna 1992.

Valmentajana Lehterä on toiminut vuosia Espoo Bluesin junioriorganisaatiossa luotsaten

päävalmentajana A-nuoret SM-kultaan vuonna 2014.

– Innostuneisuus on päällimmäinen tunne. Tiedän että moni pohtii, olenko riittävän kokenut tähän

tehtävään. En itse ole koskaan ajatellut noin. Kun hain tätä tehtävää, SaiPaa kiinnosti alusta

asti, olenko riittävän hyvä tähän tehtävään, Lehterä kertoo.

Lehterä toimi Bluesin Liigajoukkueen apuvalmentajana kaudella 2015-2016. Hänellä oli

päävalmentajasopimus kuluvalle kaudelle, mutta se luonnollisesti raukesi Bluesin konkurssin

myötä.

