Enduropyörät valtaavat kesäkuussa Myllymäen ja Jänhiälän

Joutsenon maisemissa ajetaan Imatran moottorikerhon järjestämä kaikkien aikojen ensimmäinen kansallinen endurokisa kesäkuun puolivälissä.

Kaikkiaan kierrosten pituus 35 kilometriä, josta maastokoepätkiä on noin kolmasosa. Ne sijoittuvat kahdelle Jänhiälässä ajettavalle reitille ja kilpailun kohokohta on Myllymäen laskettelukeskuksessa ajettava maastokoe.

— Myllymäki on hyvä paikka kilpailukeskukseksi. Täällä on toimistotilaa, kahvila, vessat ja muut tarvittavat tilat. Parkkipaikkoja tarvitaan paljon tallien ajoneuvoja ja yleisöä varten, reittipäällikkö Oskari Miettinen mainitsee.

