Operaatio Pajunkissa turvaa taas pääsiäisliikennettä

Autoliiton Operaatio Pajunkissa päivystää taas pääsiäisliikenteessä.

Autoliiton yleisen tiepalvelun perinteinen Operaatio Pajunkissa käynnistyy tänään kiirastorstaina 13.4. ja jatkuu pääsiäismaanantaihin 17.4. saakka. Operaation aikana Autoliiton yleisen tiepalvelun vapaaehtoiset tiepalvelumiehet ovat tehostetusti valmiina auttamaan pulaan joutuneita tienkäyttäjiä.

Apua voi hälyttää paikalle Autoliiton yleisen tiepalvelun numerosta 0200 8080 (1,95€/min+pvm tai mpm).

Kelien vaihtelu on syytä huomioida rengasvalinnassa pääsiäismatkalle lähdettäessä. Vaikka Etelä-Suomessa on jo jonkin aikaa ajeltu varsin kesäisissä olosuhteissa, on joillakin alueilla vielä hyvinkin talvista.