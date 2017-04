Paikkakarsinta iski oikeistoon

Kuntavaalien selvä voittaja Lappeenrannassa oli vihreät. Puolueen paikkaluku kasvoi kolmella. On oletettavaa, että tämä tuo uudenlaista keskustelua Lappeenrannan kaupunkikuvan kehittämiseen.

Voittajiin voidaan laskea myös demarit, jotka sinnittelivät varsin hyvin tilanteessa, jossa valtuustosta leikattiin kokonaan kahdeksan paikkaa pois. Samaa voi sanoa myös keskustasta.

Demareiden ote valtaan on yhä vahvin, se on valtuuston suurin puolue. Näin ollen vihreiden vaalivoiton konkretisoituminen vallanjaossa on pitkälti demareiden käsissä.

Jos demareilla ja vihreillä oli syytä hymyyn, takkiin tuli kokoomukselle ja perussuomalaisille. Perussuomalaisten Jani Mäkelä syyttää tappiosta valtakunnan hallitusvastuuta. Syytä on varmasti tässä, mutta tuskin se kaikkea selittää.

Joutsenolaisittain vaalit olivat pienoinen pettymys, sillä alueen 11 valtuustopaikasta lähti neljä. Kokoomus ei saanut paikattua aukkoa, jonka Pentti Belinskij jätti. Myös Korvenkylän jäi pitkästä aikaa ilman demarivaltuutettua Tapio Virkin jättäydyttyä syrjään. Joutseno on nyt valtuutettujen määrällä mitattuna perussuomalaisten ja keskustan kannatusaluetta, kun demarien valtuustovastuu nojaa vain Risto Kakkolaan.

Vaikka Joutsenon edustajakaarti supistui, vaikutusmahdollisuuksia joutsenolaisilla valtuutetuilla on yhä. Nykyisessä valtuustossa joutsenolaisten osuus asukasmäärään suhteutettuna on jopa yliedustettua.