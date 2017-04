Lain alta poliisivallan alle

Liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman tieliikennelain kokonaisuudistus kätkee sisäänsä uudenlaisen esityksen talvirenkaiden käyttöpakosta.

Nykyisellään lain kirjain sanoo, että talvirenkaita, nastoin tai kitkapinnalla, on pakko käyttää joulu-, tammi- ja helmikuussa. Maaliskuussa alkoi nastarenkaiden saa käyttää -aika, jonka takaraja on pääsiäisen jälkeisen viikonlopun maanantaihin asti.

Tänä vuonna pääsiäinen on huhtikuun puolessa välissä, joten tuo käyttölupa yltäisi melkein toukokuulle. Tosin sillä varauksella, että sää sitä edellyttää.

Uuden ehdotuksen mukaan talvirengaspakko yltäisi kuukaudella molempiin suuntiin, mutta vain jos keliolosuhteet sitä vaativat. Myös joulu-, tammi- ja helmikuussa. Käytännössä uusi lakiehdotus tarkoittaisi sitä, että renkaanvaihdon sanelisivat keliolosuhteet eikä kalenterin mukainen talvi. Se merkitsee lisää harkintaa ja vastuuta autoilijalle.

Esityksessä on hyvät puolensa. Suomi on pitkä maa, joten tieolosuhteet voivat vaihdella tosi rajusti eri puolella maata. Silloin on parempi käyttää tervettä järkeä ja ajaa talvirenkailla tilanteen mukaan. Sitä järjenkäyttöä ei sitten enää sanelisi lain mukainen pakko, vaan tilanteen mukainen pakko, jota valvoisi poliisi — kuten tähänkin asti on rengasratsioita pidetty. Kitkoilla saa tietysti ajaa vaikka vuoden ympäri, vaikkakaan niitä ei kesäkeliin olekaan tehty.

Koko lakiesityksen juju onkin siinä, että nastarenkaiden aiheuttama maanteiden kuluminen merkitsee lisää korjausvelkaa ja haaskaa yhteiskunnan varoja, siitäkin huolimatta, että kuluneita teitä kunnostetaan harvoin ja erittäin tiukan talousharkinnan jälkeen.

Nastarenkailla on kuitenkin puolensa myös päällystettyjen teiden karhentajina. Kitkarenkaat näet sliippaavat teitä tasaisemmiksi ja samalla liukkaammiksi, mikä puolestaan

on keväisin yksi riskitekijä moottoripyö-

rille. Kaksipyöräisten osalta muutenkin

kevään viileät ja välillä sateiset tiet osaavat

olla aika petollisia, kun vielä hiekoitushiekan pyöriminen asfaltilla tuo oman riskimomenttinsa.

On ehkä vaikea sanoa kumpi on parempi, nykyinen laki vaiko uusi ehdotus. Tienpitäjän näkökulmasta uusi ehdotus on tietysti parempi, ja sitähän se on myös yhteiskuntataloudellisesti.

Selvää on, että uusi lakiehdotus sälyttäisi entistä enemmän vastuullista harkintaa autoilijoille – silläkin uhalla, että viimeisen sanan sanoo kuitenkin ratsiaa pitävä poliisi. Näyttääkin siltä, että muutoksen myötä tieliikenteessä liikkujat joutuisivat lain alta poliisivallan alle, sikäli kun heitä riittää valvontatehtäviin muilta kiireemmiltä tehtäviltä.

Juhani Partanen

Kirjoittaja on ESV-Paikallismediat Oy:n toimittaja.