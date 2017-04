Hiidenmäeltä kaakkoon näkyy viljelysmaiseman pusikoituminen

Matti Arposen arkistossa on useampiakin isänsä Panu Arposen Hiidenmäeltä ottamia valokuvia. Tässä hieman epätarkassa otoksessa taivaanrannassa vasemmassa laidassa seisoo Rossin mylly ja oikealla Martikanpellon kouluksi myöhemmin ristitty Keskuskoulu. Vanha kuva on otettu 7.7.1954. Avonainen viljelysmaisema on sittemmin puustoutunut ja pusikoitunut, pellot valjastettu pihapiireiksi. Mylly haihtui savuna ilmaan, mutta koulu seisoo yhä niillä sijoillaan, tyhjänä tosin. Maanantaina Hiidenmäeltä kaakkoon otetussa valokuvassa siitä ei silti näy vilaustakaan puitten lomasta.

Kuvapari kokonaisuudessaan 12.4. Joutseno-lehdessä

