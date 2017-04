Näin vaihdat renkaat selkää säästäen

Autonrenkaiden vaihto on urakka, joka voi koetella selkää. Selän kipeytymisen voi välttää tekemällä renkaiden siirrot ja nostot ergonomisesti ja maltilla, muistuttaa Selkäliitto.

Liiton vinkit selkäystävälliseen renkaidenvaihtoon:

• Lämmittele lihaksia ennen renkaidenvaihtoa: tee kyykistyksiä ja vartalonkiertoja, pyörittele käsivarsia ja olkapäitä.

• Siirrä renkaat auton lähelle esimerkiksi kotti- tai nokkakärryillä. Kanna rengas hallitussa asennossa lähellä vartaloa tai vieritä rengasta lyhyitä matkoja.

•Koukista polvia ja vältä selän kiertoa, kun irrotat pölykapselin. Vaikka työvaihe on kevyt, pidä selkä silti suorassa.

•Kun avaat ja kiristät renkaan pultteja, työskentele polvillasi, kyykyssä tai toispolviseisonnassa. Seisten selän asento jää kumaraksi, mikä kuormittaa ristiselkää.

•Jos käytät auton omaa tunkkia, paras asento on olla maassa polvillaan, jotta pystyt pitämään selän suorassa.

•Kun irrotat tai nostat rengasta, jännitä keskivartaloa kevyesti ja tehosta näin vartalonlihasten tukea selälle. Rengasta nostaessasi käytä jalkalihaksia, vältä nostamista käsillä ja hartioilla.

•Muista myös huomioida turvallisuus kaikissa työvaiheissa.

Katso vinkit renkaidenvaihtoon ja selkää säästävään nostotekniikkaan Selkäliiton Selkäkanavalta.

Nastarenkaita saa käyttää toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin eli tänä vuonna 24.4. asti tai niin kauan kuin keli niitä edellyttää.