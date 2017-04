Traktorit ja mopot pois Kuutostieltä

Kuutostie Taavetista Imatralle on muuttumassa traktori- ja mopovapaaksi vyöhykkeeksi.

— Jo pari vuotta sitten Liikennevirasto linjasi, että Taavetin ja Imatran välinen osuus muuttuu väyläksi, jolle ei sallita hidasta liikennettä. Nyt on aika laittaa päätös käytäntöön, tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Kari Halme Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) toteaa.

Hänen mukaansa nyt on alkamassa liikennesuunnitelman laatiminen, joka mahdollistaa muutoksen.

Suunnitelman pitää ratkaista se, mitä kautta hidas liikenne tullaan jatkossa ohjaamaan. Ongelmia on luvassa, sillä kaikkialla ei sopivaa korvaavaa väylää ole olemassa.

– Matkalla Lappeenranta-Imatra on useita vaihtoehtoja. Alustava suunnitelma esimerkiksi Joutsenossa kulkee jo olemassa olevia teitä pitkin Kuutostien pohjoispuolella Ilottulassa ja Haukilahdentiellä.

— Sen sijaan Jänhiälän eritasoliittymästä Korvenkankaalle ei ole olemassa yleistä rinnakkaistietä. Sinne jouduttanee tekemään muutaman kilometrin matkalle kokonaan uusi tie.

MTK Joutsenossa suunnitelma ei nostata innostusta. Päinvastoin.

— Erityisesti Joutseno-Imatra -väli on huono. Meitä huolettaa Joutsenon keskustan alue, mikäli sinne ohjataan liikennettä. Lapsia on liikenteessä paljon, MTK Joutsenon puheenjohtaja Pasi Parvinen sanoo.

