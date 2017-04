Kullervon suunnistuskoulussa oppilaina aikuiset

Joutsenolainen Mika Luukkonen ohjaa suunnistusta Kullervossa aikuisille.

— Moni pelkää lähteä tutulta polulta syrjään eksymisen pelosta. Se kuitenkin kannattaa, sillä parhaat marja- ja sienipaikat löytyvät sieltä, missä liikutaan vähemmän. Ne voi säilyttää oman kartan salaisuutena, Luukkonen kannustaa.

Kullervon aikuisten suunnistuskoulu antaa opetusta kunkin tason mukaisesti. Koulussa on viisi yhteistä kokoontumista ja kolme kuntorastikertaa. Ensimmäinen tapaaminen oli jo viime keskiviikkona, mutta vapaita paikkoja voi kysellä yhä Lukkoselta.

Mika Luukkosen lisäksi suunnistuksen saloihin opastavat Veikko Pellinen ja veteraani Eero Kakkola, jolla on 80-vuotiaana valtava kokemus tukenaan.

Suunnistuskoulun seuraava oppitunti on 26 .4. urheilukeskuksessa klo 17. Luvassa on suunnistuksen teoriaa ja suunnistusharjoitus.

Lue lisää torstaina ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.