Hakkuut alkoivat PÃ¶yhiÃ¤nniemessÃ¤

Pöyhiänniemessä on aloitettu hakkuut. Hakkuualueen koko on 19,4 hehtaaria. Suurin osa on harvennushakkuita, avohakkuiden osuus on 3,9 hehtaaria.

Metsän siistimistä ovat toivoneet muun muassa pöyhiänniemeläiset asukastilaisuudessa viime syksynä. Metsänhoitotöistä ei kukaan myöskään valittanut, kun ne olivat päätösvaiheessa. Nyt hakkuut ovat herättäneet kuitenkin sosiaalisessa mediassa mielipahaa joidenkin joutsenolaisten keskuudessa.

