Waltti-busseihin uusi viiden euron pÃ¤ivÃ¤lippu

Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä täydentyy kesällä uudella päivälipulla. Asiakkaalle viisi euroa maksava, kertaladattavalla pahvikortilla myytävä lippu on voimassa vuorokauden ensimmäisestä käytöstä. Lipulla voi tehdä Waltti-busseissa niin monta matkaa kuin vuorokaudessa ehtii ja haluaa.

Päivälippujen myynti alkaa kesäkuussa. Lippuja voi ostaa ainakin kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksesta Winkistä, mahdollisesti myös Joutsenon kirjastosta.

Uusi lipputuote on suunnattu esimerkiksi matkailijoille, joten lipun myyntipisteiksi on kaavailtu myös hotelleja ja muita turistikohteita, jotka haluavat ottaa lippuja myyntiin.

Päivälipun voivat ostaa myös paikalliset asukkaat. Busseista sitä ei saa.

Waltti-päivälippu käy paitsi kantakaupungilla ajettavassa paikallisliikenteessä ja muun muassa Joutsenon sisäisessä linja-autoliikenteessä myös Lappeenranta—Joutseno—Imatra-lähiliikenteessä, josta valtaosa on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kilpailuttamaa.

