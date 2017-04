Embria irtisanoi Tapiolasta suomalaiset tyÃ¶ntekijÃ¤nsÃ¤

Tapiolan entisen emäntäkoulun omistava Kiinteistö Oy Embria Tapiola on Joutseno-lehden saamien tietojen mukaan purkanut yhtä lukuunottamatta kaikkien suomalaisten työsopimukset.

Myös kiinteistöyhtiötä sen perustamisesta eli helmikuusta 2015 luotsannut Vladimir Tigonen on tehnyt tilaa uudelle toimitusjohtajalle. Oy Embria Ab:n hallituksen puheenjohtajaksi Tigosen tilalle on noussut jo aiemmin kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana toiminut Pavel Yakovlev.

Yhtiöiden uusi toimitusjohtaja, Pietarista lähtöisin oleva ja nykyään Lappeenrannassa asuva Ekaterina Komova on vaitonainen Tapiolan tilanteesta.

— En kommentoi asiaa vielä, sanon vain, että meillä on sisäiset järjestelyt menossa ja tulevaisuuden näkymä on selkeä, hän kertoo tekstiviestitse.

