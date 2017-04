Vappuaattona tepastellaan koleassa sÃ¤Ã¤ssÃ¤, vappupÃ¤ivÃ¤nÃ¤ voi nÃ¤kyÃ¤ jopa aurinko

Auriko ei juuri helli vappuaattona tämän kulmakunnan juhlijoita. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vappuaatto on suurimmassa osassa maata pilvinen, sateinen ja päivälämpötila jää koko maassa 10 asteen alapuolelle. Luumäelle on luvattu vappuaatoksi noin seitsemän asteen lämpötilaa. Sunnuntain vastaiseksi yöksi on luvattu sadetta.

Jos hyvin käy, vapunpäivänä voi aurinko astua esiin pilvien takaa Joutsenossa. Lämpötila voi maanantaina iltapäivällä olla kymmenen astetta.