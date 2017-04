Mökkeilijä: tarkista ainakin nämä kymmenen asiaa talven jälkeen

Oletko lähdössä talven jälkeen vapuksi mökille? Ensimmäisellä visiitillä ei kannata hötkyillä, vaan tunnustella miten mökki on talvehtinut.

Ensin tulisi talven jäljiltä tarkistaa piipun kunto.

Pakkasilla piippuun on saattanut tulla halkeamia, jotka on hyvä havaita ajoissa. Tämän lisäksi piippu kannattaa puhdistaa lehdistä ja muista roskista sekä tarkistaa, etteivät linnut ole pesineet piippuun.

Kun katto ja piippu on tarkistettu, on aika sytyttää tuli. Ensimmäiseksi tulee varmistaa hormin vetoisuus, sillä usein kylmä ja kostea hormi vetää huonosti ja saattaa aiheuttaa laajoja noki- ja savuvahinkoja. Kevätsään ollessa vielä viileä kannattaa olla erityisen varovainen, kun mökkiä aletaan lämmittää ensimmäisiä kertoja talven jälkeen.

Kun mökki on saatu turvallisesti lämpiämään, tarkistuskierrosta kannattaa jatkaa talon sisällä ja tarkistaa kodinkoneiden, sähkölaitteiden ja johtojen kunto. Myös kaasulaitteiden letkut, pullot ja liitokset on hyvä tarkistaa, ettei kosteus yhdistettynä pakkaseen ole hapertanut letkuja ja liitoksia. Jos syksyllä on muistettu tyhjentää vesijohdot, on vesijohtojen vaurioilta todennäköisesti vältytty.

Mökki kesäkuntoon: 10 kohdan tarkistuslista