Erkki Pöyhiä lakitti Elsan

Vuoden senioriksi on valittu Joutsenossa Erkki Pöyhiä, joka sai kunniatehtävän lakittaa Sana mobilitas -patsas eli Elsa.

Pöyhiä valmistui ylioppilaaksi vuonna 1966 Joutsenon lukiosta. Hän teki elämäntyönsä ammattisotilaana toimien muun muassa tykkivene Karjalan päällikkönä ja merisotakoulun apulaisjohtajana. Pöyhiä on ollut myös lukuisilla YK-komennuksilla. Eläköityessään Pöyhiä oli komentaja.

Pöyhiä kertoi puheessaan vappuaattona Elsa-patsaalla, että juuri Joutsenosta ja Joutsenon lukiosta hän sai myös johtamistaidossa tarvittavat tärkeät ohjeet. Ne ovat vastuun kantaminen, toimintavapauden antaminen, luottamus ja kaveria ei jätetä -periaate.

Vuoden seniorin valitsee Joutsenon yhteiskoulun ja lukion seniorit. Kriteereinä valinnalle on se, että valittu on käynyt koulunsa Joutsenossa, menestynyt elämässä ja ollut kaikin tavoin Joutseno-myönteinen.