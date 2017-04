Kolari nyt, ennen ja vielä aiemmin

Kuvaparin sijaan Ennen ja nyt -sarjassa julkaistaan tällä kertaa trio. Se kuvaa Karsturannan Kolarin tilaa Arposenniementien ja Saimaan Kolarinlahden välillä.

Valokuvia ei ole otettu täysin samasta kohtaa, mutta se annettakoon anteeksi, sen verran harvinaisesta kuvasarjasta on nyt kyse. Kiintopisteenä voi pitää horisontissa näkyvän vastarannan siluettia.

Vanhin kuva on otettu joskus 1910-luvulla. Tuoreempi vanhoista kuvista on 1960-luvulta.

Kuvien kertomasta lisää 27.4. Joutseno-lehdessä

