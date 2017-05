Keskussairaalaan B-siiven ovesta

Etelä-Karjalan keskussairaalan pääsisäänkäynti on suljettu keskiviikkona 3.5. ja torstaina 4.5. Kulku sairaalaan ja sairaalasta ulos tapahtuu B-siiven ovesta, joka sijaitsee näköyhteyden päässä pääovesta sairaalan sisäänkäyntireitin varrella. Sairaalaan tultaessa B-siiven ovi on ennen pääovia.

Pääovien koneistot vaihdetaan uusiin 3. ja 4.5. Tänä aikana A-ovi on kokonaan pois käytöstä ja sairaalan pääsisäänkäynti on työmaa-aluetta, jonka läpi ei voi kulkea.

Keskussairaalan pääaulassa on arkisin kello 7.30—15 henkilö, joka tarvittaessa neuvoo asiakkaita oikeaan yksikköön.