Huoltotyöt vaikuttavat tv-lähetyksiin

Digita tekee Joutsenon lähetysasemalla huoltotöitä, jotka vaikuttavat tv-lähetyksiin huomenna keskiviikkona ja ylihuomenna torstaina kello 9—15.

Työn ajaksi käyttöön otetaan varalähetin. Tämä aiheuttaa huollon alkaessa ja päättyessä noin 15 minuutin katkoksen tv-lähetyksiin. Lisäksi huoltotyön ajan lähetykset ovat alennetulla teholla, mistä voi aiheutua häiriöitä peittoalueen reunamilla.

Keskiviikkona 3.5. häiriöt koskevat kanavanippu A:ta eli tv-kanavia Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Teema & Yle Fem, AVA, National Geographic, AlfaTV ja Pop Up Deittiviihde. Varapäivä huollolle on 5.5.

Torstaina 4.5. huolto vaikuttaa kanavanippu E:hen eli tv-kanaviin TV5, Jim, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Nick Jr., Ruutu+ Leffat ja Sarjat, Ruutu+ Dokkarit ja Ruutu+ Lapset. Huollon varapäivä on 8.5.