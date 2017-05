HyvÃ¤ntekevÃ¤isyyskÃ¤vely kulkee halki Joutsenon

Valon Vuoksi -hyväntekeväisyyskävely kävellään Imatralta Lappeenrantaan ja sieltä Savitaipaleelle 22.-23.6. Reitti kulkee halki joutsenolaisen maalaismaiseman.

Hyväntekeväisyyskävelyllä kerätään varoja Valon Vuoksi -yhdistykselle. Rahat ohjautuvat mielenterveystyön tukemiseen.

Kävelemään voi lähteä joko koko 100 kilometrin matkalle tai lyhyelle osuudelle.

Tempauksen ideoi lappeenrantalainen fysioterapeutti Minna Outinen, joka on kävellyt ystävineen 50 kilometriä useana vuonna peräkkäin.

-Ajattelin, että tänä vuonna on aika kävellä 100 kilometriä 100-vuotiaan Suomen ja veteraanien kunniaksi. Me voimme lopettaa kävelyn, kun haluamme. Veteraanit eivät voineet lopettaa kesken, eivätkä tienneet, missä on maali. Pakko oli kestää vaivat ja rakot.

Joulukuun alun tragedia Imatralla ja Valon Vuoksi -yhdistyksen perustaminen sai Outisen miettimään, että kävely voisi olla myös kunnianosoitus Anne Vihavaisen, Katri Ikävalkon ja Tiina Wilén-Jäppisen muistolle.

Outista inspiroi hänelle itselleen osuus Imatralta Lappeenrantaan. Hän odottaa mielenkiinnolla etenkin Konnunsuon pitkää suoraa.

Kävelyn ideana on, että jokaisella kävelijällä on oma kannustajansa, joka maksaa vapaavalintaisen hyväntekeväisyysmaksun jokaisesta kävellystä kilometristä.

Kävely lähtee Imatran Koskenpartaalta torstaina 22.6. kello 7. Tarkoitus on saapua Lappeenrannan satamatorille kello 19 mennessä. Kävely jatkuu juhannusaattona 23.6. kello 7 satamatorilta. Maali on Partakoskella noin kello 19.