Sanoma ei vanhene

Kirkkaassa auringonpaisteessa hiljaisuuden rikkoo naisen ääni: “I’m gonna lay down my sword and shield.” Kyseessä on voimallinen laulun säe. Pian pellolta kuuluu kokonaisen ihmisjoukon laulu: ”Down by the riverside.” Pellon reunalla isäntä antaa ihmisten laulaa, tehostihan se samalla työntekoa.

Työviikkoni kohokohtia ovat keskiviikkoillat, jolloin Joutsenon Gospelkuoro kokoontuu harjoituksiin. Millä innolla ja riemulla kaikki laulavatkaan! Valmistaudumme harjoituksilla seurakunnan tilaisuuksiin ja konsertteihin. Nyt olemme harjoitelleet pääosin kevätkonserttiimme, jonka otsikko on From River to River, joelta joelle. Konserttimme runkona ovat spirituaalit – nuo laulut jotka syntyivät Yhdysvaltain puuvillapelloilla 1800-luvulla.

Plantaaseilla, joilla orjat työskentelivät, oli sallittua työn ohella laulaa ja käydä kirkossa. Näin yhdistyivät afrikkalainen rytmikäs musiikki ja kristillinen sanoma. Laulut kertoivat kaipauksesta parempaan, niin kuvainnollisesti taivaasta kuin konkreettisesti toisesta maasta, jossa ei olisi enää orjuutta.

Laulujen kaihoisa ja syvä Jordan-virta yhdistyi Mississippi-jokeen, joka erotti orjat vapaudesta. Joen toisella puolen oli koti, jonne kaivattiin.

Noilla puuvillapelloilla sai alkunsa kaikki se musiikki, joka nykyään populäärimusiikkina tunnetaan.

Blues, jazz ja gospel syntyivät spirituaalien ympärille, ja niiden myötä myöhemmin rock ja pop. Tuo musiikki levisi nopeasti muualle maailmaan.

Orjuus oli Yhdysvalloissa hyväksyttyä aina vuoteen 1885 asti, jolloin perustuslain lisäys kielsi orjuuden. Orjuus kuulostaa kaukaiselta ja sen myötä syntyneet laulut ovat koskettavia.

Tämän ajan orjuus ei ole kaukaista vaan yhtä todellista kuin satoja vuosia sitten valtameren tuolla puolen. Ei vain yhtä näkyvää. Ihmiskaupan taustalta kaikkialla maailmassa löytyy köyhyyttä, vaikeita elämäntilanteita ja suuria unelmia paremmasta tulevaisuudesta sekä toisista piittaamatonta oman edun tavoittelua ja julmaa hyväksikäyttöä.

Tämän vuoden Yhteisvastuun tuotolla autetaan ihmiskaupan uhreja Suomessa. From River to River – konsertin tuotto menee kokonaisuudessaan Yhteisvastuulle.

Kirjoittaja on Joutsenon seurakunnan kanttori.