Tapiolan talovanhukset ennen ja nyt

Kuvapari esittää Tapiolan kahta vanhinta rakennusta. Arposenniementieltä otetuissa kuvissa vasemmalla seisoo Vanhala, jonka kunnallisneuvos Emil Hanén rakennutti Karsturantaan huvilakseen jo ennen emäntäkoulun perustamista. Oikeanpuoleinen puolestaan on emäntäkoulua varten suunniteltu, sittemmin Kutomoksi nimetty koulutalo.

Moniin kirjoihin ja kansiin on päätynyt Vanhalan rakennusvuodeksi 1915, mutta joutsenolaisen kirjastonhoitajan Paula Kärjen selvitysten perusteella huvila on rakennettu jo vuosien 1897 ja 1902 välillä.

Kutomon alkuvaiheet tunnetaan Vanhalaa paremmin. Rakennus valmistui inventoinnin mukaan 1917. Sen yläkertaan tehtiin asuntoja 1928, ja sitä jatkettiin vielä 1956.

