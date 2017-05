Kontufolkin Janette HolmstrÃ¶mistÃ¤ Imatran vuoden taiteilija

Kontufolkin taidevastaava Janette Holmström on valittu Imatran vuoden taiteilijaksi .

Holmström suunnittelee ja luo tänä vuonna Imatralle julkisen taideteoksen. Teoksen suunnittelu on alkanut ja se on esillä yleisölle elo-syyskuussa.

Yleisö voi seurata Holmströmin työn edistymistä Instragram-tilin kautta. Myöhemmin tänä keväänä projektille perustetaan myös blogi.

Vuoden taiteilija -nimitys on pilottikokeilu. Tavoitteena on löytää toimintatapa, jonka avulla vuoden taiteilijan valinnasta tehtäisiin kaupunkiin jokavuotinen perinne ja jota voitaisiin toteuttaa myös muissa kaupungeissa.

Vuoden taiteilija -pilotti liittyy Saimaan ammattikorkeakoulun TaideArt-hankkeeseen, jossa Imatra on yhteistyökumppanina.