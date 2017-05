Tiurun kulttuuripolulle täystyrmäys

Idea Tiurunimen kulttuuripolusta on kuolleena tai vähintäänkin henkitoreissaan syntynyt. Tällaisen vaikutelman vallitsevasta mielipiteestä saa, kun lukee Rauha—Tiurun reitistösuunnitelmasta yksityishenkilöiden toimesta jätettyjä muistutuksia.

Tiuruniemeen on kaavailtu kulttuuripolkua, joka esittelisi kulkijoilleen esimerkiksi Tiurun entisen sairaalan ja ruumishuone-kappelin, kemistin talon, puretun Caprin huvilan paikan — ja funkistyyliset asuintalot.

Ei kiitos, sanoo moni asukkaista ja pitää jo ajatustakin nostaa yksityisasunnot framille ”absurdina”, ”käsittämättömänä”, ”pöyristyttävänä” ja ”kestämättömänä”.

Myös Tiurun sairaalan nostaminen kulttuurinähtävyydeksi ihmetyttää muistutuksen jättäjiä, sillä rakennuksen purkamisen mahdollistamiseksi on haettu kaavamuutosta.

