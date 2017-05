Maakunnan puheenjohtajuudet jaettu isojen kesken eilen, katso nimispekulaatio

Maakunnan yhteiset pelipaikat on jaettu alueittain ja puolueittain keskiviikkoiltana. Puheenjohtajuudet jyvittyivät isojen eli SDP, keskustan ja kokoomuksen kesken. Henkilöt puolueet nimeävät keskiviikkona tehdyn raamin pohjalta.

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheenjohtajuus menee lappeenrantalaiselle kokoomusmiehelle. Vahvin ehdokas tähän jatkamaan on kansanedustaja Jukka Kopra.

Ensimmäinen varapuheenjohtajan paikka kuuluu imatralaiselle demarinaiselle ja toisen varapuheenjohtajuuden saa keskustalainen mies Luumäeltä. Tähän paikkaan Luumäen ääniharava Antti Rämä on vahvoilla.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajuus menee Lappeenrantaan ja keskustalle. Paikka kiinnostanee edelleen kansanedustaja Ari Torniaista. Ensimmäinen varapuheenjohtaja valitaan SDP:n lappeenrantalaisista päättäjistä. Mitä ilmeisemmin tämä paikka menee naiselle. Toinen varapuheenjohtajan paikka on luumäkeläisen kokoomusmiehen. Kari Metsäkallio jatkanee tehtävässä.

Sosiaali- ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtajuus on sinetöity demarinaiselle Lappeenrantaan. Olisi yllätys, jos paikalle ei valittaisi Marja-Liisa Vesteristä.

Eksoten hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtajuus menee puolestaan keskustalaiselle miehelle Lappeenrantaan ja toinen varapuheenjohtajuus kokoomuslaiselle miehelle niin ikään Lappeenrantaan. Paikka lienee Heikki Järvenpään.

Eksoten valtuuston puheenjohtajuuden saa rautjärveläinen keskustalainen. Taina Lonkalla on vahva painoarvo tässä kohdin. Ensimmäisen varapuheenjohtajuuden osoite on Imatran kokoomus ja toisen varapuheenjohtajuuden ottavat Imatran demarit.

Koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymän hallitusta johtaa puolestaan keskustalainen mies Lappeenrannasta. Hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajuuden saa kokoomuslainen nainen Imatralta ja toisen varapuheenjohtajuuden imatralainen naisdemari.

Kuntayhtymän valtuuston ykköspaikka on jyvitetty Imatran demareille, toinen varapuheenjohtajuus Lappeenrannan kokoomukselle ja kolmas pomopesti Imatran keskustalle.

Pienpuolueille ei johtajapaikkoja irronnut, mutta vihreille ja perussuomalaisille on Joutseno-lehden tietojen perusteella tulossa maakunnallisista hallituksista paikat.

Puolueet lyövät nyt omat nimensä lukkoon. Lappeenrannan demareissa valinnat sinetöidään ensi viikolla. Nyt näyttää vahvasti siltä, että joutsenolainen demari Risto Kakkola saanee jatkaa Lappeenrannan hallituksen puheenjohtajana. Hän jäi naiskolmikon taakse äänten jaossa, mutta Marja-Liisa Vesteristä kiinnostaa Eksotessa jatkaminen, kansanedustaja Anneli Kiljunen on ilmaissut halunsa kaupunginhallituksen rivipaikasta ja pelipaikkoja riittää myös Eeva Arvelalle.