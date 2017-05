Efora aloittaa yt-neuvottelut Honkalahden sahalla

Honkalahden sahan kunnossapidosta vastaava Efora Oy aloittaa yt-neuvottelut.

Yhteistoimintaneuvotteluiden syynä on säästötarve.

— Haemme tehokkaampaa toimintamallia. Neuvotteluiden tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä, kertoo Eforan toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Keinot säästöjen hakemiseksi ovat vielä auki, Tykkyläisen mukaan asiasta neuvotellaan yhdessä henkilöstön edustajien kesken.

Tykkyläinen ei ota tässä vaiheessa kantaa mahdollisiin irtisanomisiin tai niiden lukumääriin.

Yt-kutsu koskee Eforan Sahat ja LVL –tulosyksikköä. Honkalahden lisäksi neuvotteluja käydään Kiteen, Uimaharjun ja Varkauden sahoilla, ja Varkauden LVL-yksikössä.

Neuvottelut koskevat kaikkiaan noin 70 henkilöä. Toimipaikkakohtaiset suunnitelmat tehdään Tykkyläisen mukaan yhdessä henkilöstön kanssa.

Efora on vuonna 2009 perustettu Stora Enson tytäryhtiö, joka on erikoistunut teollisuuden kunnossapito- ja engineering -palveluihin.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna vuonna oli 208 miljoonaa euroa.