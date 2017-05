Ken syöttänyt, juottanut joukot lie? — J. L. Runeberg: Lotta Svärd.

Näin on kirjoitettu Pertti Vuoren arkistoiman paperivalokuvan taakse.

Kuva on otettu Lotan-päivänä 12. toukokuuta 1936 Konnunsuon koulun pihalla. Meneillään on Konnunsuon lottien muonituskurssi.

Kenttäkeittiön piipun vieressä toinen vasemmalla on Pertti Vuoren sisar Pirkkoliisa Vuori.