Kirjastoon lainattavia koskettelukirjoja

Ensimmäiset lainattavat koskettelukirjat ovat saapuneet Lappeenrannan maakuntakirjastoon.

Koskettelukirjojen kotihylly on pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolla, mutta niitä saa lainaan myös esimerkiksi Joutsenoon, kun varauksen yhteydessä merkitsee kirjan noutopaikaksi Joutsenon kirjaston.

Koskettelukirjat soveltuvat yli kolmevuotiaille ja erityisesti näkövammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville lapsille.

Kirjoja on toistaiseksi vasta viisi: aiheet käsittelevät kevättä, joulua, tunteita, arkiaskareita ja kansansatua. Kirjat on valmistanut Teija Rossi.

— Teetämme niitä lisää tämän vuoden aikana, kertoo palvelujohtaja Päivi Oikkonen.