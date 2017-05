Ã„itiys: Vaikeinta on kiire ja riittÃ¤mÃ¤ttÃ¶myys

Joutsenolainen yrittäjä ja tanssiopettaja Sari Arokivi elää lasten ja nuorten ympäröimänä. Kotona arkea tahdittavat kolme nuorisoon lukeutuvaa lasta.

Myös töissä on hulinaa. Arokivi pyörittää hyvän ystävänsä Leila Tikan kanssa tanssistudio Jamia Imatralla.

Millainen on ihminen, joka on sekä äiti että ammattikasvattaja?

— Olen sellainen, että minun on saatava pitää langat käsissä, sillä tavalla kai olen huolehtija.

Yrittäjän arki on ollut kiireistä.

— Onneksi mies on ollut hyvin kärsivällinen ja oppinut laittamaan ruokaa. Hän on joutunut joustamaan.

Arokivi muistelee aikaa, jolloin pariskunta kohtasi usein pihamaalla, kun hän lähti iltatöihin ja mies palasi päivätyöstä huolehtimaan lapsista. Aikataulut olivat tiukat.

Kiirettä Arokivi pitääkin äitiyden yhtenä vaikeimpana asiana.

Kasvattajan rooli tanssiopettajana on toki kevyempi kuin äitinä.

— Täällä studiolla tehdään kivoja asioita eli tanssitaan. Arki ei kuulu tänne samalla lailla.

Mutta tanssiopettajakaan ei voi kokonaan pysytellä vain mukavuusalueella.

— Tunnen usein riittämättömyyttä, jos huomaan, että asiat eivät ole lapsella kohdallaan. Lapsesta näkee, jos hänellä on suruja tai hän ei jostain syystä viihdy tanssiryhmässä.

n ohella myös noin 50 joutsenolaista nuorta.

Lue Sari Arokiven haastattelu kokonaan torstaina ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.