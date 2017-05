Palvelulinjan tilalle ehkÃ¤ kutsutaksi

Kaupunki selvittää Joutsenon palveluliikenteen eli P5-linjan korvaamista syksyllä kutsutaksilla. Selvitys liittyy teknisen lautakunnan päätökseen lakkauttaa 9.8. P5 kahden muun palvelulinjan ohella.

Päätöksen taustalla on palvelulinjojen vähäinen käyttö. Esimerkiksi viime syksynä toimintansa aloittaneella P5-linjalla on tehty keskimäärin 12,9 matkaa päivässä, jolloin jokainen matka on maksanut kaupungille 23,52 euroa.

Joutsenossa liikennöintipäivä keskiviikko herätti jo etukäteen kritiikkiä. Palvelulinja olisi haluttu toripäiväksi eli torstaiksi.

