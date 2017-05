Kontufolkista esimakua Imatran Varpasaaressa

Kontufolk järjestää Imatran Varpasaaressa klubi-illan lauantaina 27.5. Ilta antaa esimakua kesän Kontufolk-festivaalista, jonka aika on heinäkuun lopussa.

Klubilla nähdään paikallista antia eli Deadneck ja George Cloudy sekä dj Ville Holopainen.

George Cloudyn musiikissa lyövät kättä modernin akustisen folkrockin vaivattomuus ja voimalliset sävelet.

Deadneck on joutsenolainen hidasteluryhmä, joka soittaa psykedeelistä aavikkojumitusta.

– Tämä on uusi idea viedä musiikkia Imatralle. Lappeenrannassa on paljon livemusiikkia ja Joutseossa Kontufolk. Klubi on meidän tarjontamme Imatralle, Kontufolkin taidevastaava Janette Holmström kertoo.