Joutsenon ylÃ¤koulun kalastuskurssi on noussut suureen suosioon

Joutsenon koulun yhdeksäsluokkalainen Eetu Melto ei kerro kalavaleita.

— Ei kauheasti ole kalaa tullut. Saalis ei ole kuitenkaan pääasia, vaan se, että on hauskaa.

Melto kiteyttää samalla koulun kalastus- ja retkeily-kurssin päätarkoituksen.

Koululla on järjestetty neljän vuoden ajan valinnaista kalastukseen ja retkeilyyn painottuvaa kurssia. Suosio on ollut suuri. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatun kurssin on ottanut valinnaiseksi valtaosa ikäluokasta.

Mellolle kurssin valinta oli itsestäänselvyys.

— Parasta on ollut viikonlopun yöreissut Muukonsaaressa, jossa on kalastettu ja vietetty aikaa kavereiden kanssa.

Kurssi on koulun suosituin, kertoo liikunnanopettaja Seppo Laitimo. Siitä kertoo ensi viikonloppuna starttaava Muukonsaariviikonlopun osanottajamäärä, 96 oppilasta.

Suurena apuna on ollut Joutsenon kalaveikot. Kalastajat ovat opastaneet oppilaita kalastuksen saloihin ja järjestäneet esimerkiksi veneitä koululaisten käyttöön kurssin uisteluosioon.

Kalaveikot lahjoitti torstaina kurssilaisten käyttöön kalastustarvikkeita. Mukana tuli kalastusluvat Karsturanta-Kesolan osakaskunnan vesille, jotka osakaskunta lahjoitti opetuskäyttöön.

— Yhteistyö on ollut hienoa. Tässä toteutuu hyvin ajatus, että koko kylä opettaa nuoria, Laitimo kehuu.