Istuta Suomen juhlavuoden puu

Juhlapuiden istuttamisella on pitkät perinteet. Niitä ovat istuttaneet niin tavalliset suomalaiset kuin merkkihenkilöt tärkeiden tapahtumisen kunniaksi ja muistoksi. Puun istuttaminen on aina merkittävä teko, jonka sanoma välittyy sukupolvelta toiselle.

Puutarhaliitto haastaa suomalaiset istuttamaan juhlan kunniaksi oman puun ja rekisteröimään sen www.puutarhaliitto.fi -sivuille. Tavoitteena on 100 000 juhlapuuta. Juhlan aihe voi olla mikä tahansa 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyden kunniaksi.

Lakkiaiset, syntymäpäivät, häät tai vaikkapa hyvien ystävien kokoontuminen ansaitsevat pienen ohjelmanumeron, jossa kokoonnutaan yhdessä istuttamaan puu.

Puu voi olla päivänsankarin valitsema suosikkipuu tai yllätyslahja. Kuva istutustapahtumasta kannattaa tallettaa esimerkiksi Instagramiin #juhlavuodenpuu -merkinnällä.

Puu kannattaa valita ympäristöönsä sopivaksi. Kotimaiset puulajit ovat kestävimpiä ja usein istuvat maisemaan. Esimerkiksi lapsille mieleisiä istutettavia ovat hedelmäpuut, joiden satoa on mukava odottaa.

Pieneen pihaan ja rakennusten lähelle sopivat pihlajalajikkeet. Havupuut taas tarjoavat ympärivuotisen suojan ja tuovat väriä maisemaan myös talvella.

Puu voi olla päivänsankarin suosikkipuu.