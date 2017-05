Jatkoiko Ahvenlammen majava jo matkaa?

Ahvenlammella keväällä pulikoineesta majavasta ei ole havaintoja lähiajoilta.

— Nyt sitä ei ole toviin näkynyt. Lähtikö se pois, kun ihmiset ovat häirinneet sitä, pohtii Ahvenlammen saunan yrittäjä Marzhan Kakimova.

Samaa sanoo Ahvenlammella asuva Zhanna Kulmagampetova. Hänen havaintonsa mukaan majavaa ei ole näkynyt noin viikkoon.

Kulmagampetovan mukaan majava ei paljoa ihmisistä häiriintynyt.

— Se oli aivan vieressä, kun olin uimassa, eikä se vaikuttanut pelokkaalta tai kiinnittänyt minuun paljon huomiota. Ison näköinen se oli, hän muistelee.

Kakimovan mukaan majava ilmestyi lammelle keväällä jäiden aikaan.

Kimmo Saarinen Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutista ounastelee asiaan paremmin perehtymättä majavan tulosuunnaksi pohjoista eli Saimaata.

Hän arvioi majavan olleen kartoittamassa mahdollista uutta asuinpaikkaa ja jatkaneen matkaa, kun uusi asuimisto on osoittautunut turhan väkirikkaaksi.

— Tällainen on hyvä osoitus siitä, miten eläimillä on haku päällä asuinpaikan suhteen.

Itse Ahvenlammen hän näkee majavalle sopivaksi ympäristöksi luonnonolojen kannalta.

— Vettä löytyy, joten se kiinnostaa majavaa asuinpaikkana. Kunhan vettä löytyy, voi majava yrittää pesänrakennusta.