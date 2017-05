Kaikki pelaa viidettä kertaa

Sudet, sudet, sudet! Raviradan tekonurmen kulmauksesta kantaa kannustushuuto parkkipaikalle asti. Ääni lähtee Joutsenon päiväkodin Kissankellot-esiopetusryhmän tytöistä, jotka kannustavat jalkapallon perässä kentällä viilettäviä poikia.

Meneillään on Kaikki pelaa -tapahtuma, joka kokoaa jo viidettä kertaa joutsenolaisia viisivuotiaita ja esikoululaisia kuningaslajin pariin. Kaikki pelaa järjestettiin Joutsenon Kullervon juniorijalkapallojaoston ja Suomen palloliiton Kaakkois-Suomen piirin toimesta ensimmäistä kertaa keväällä 2013.

Tapahtuma on luonteeltaan leikkimielinen, mutta ainakin Kissankellojen alaryhmä Sudet — toinen puoli ryhmästä kantaa nimeä Leopardit — on tullut ravikselle myös voittamaan.

Pillinvihellys kertoo viisiminuuttisen olevan ohi, ja on tyttösusien vuoro pelata ja poikien kannustaa.