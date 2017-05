Miljoonasaunan perustusten hinnaksi 5 000 euroa

Rauhan Miljoonasaunan purkaminen tulee maksamaan kaupungille 5 000 euroa pelkästään vesialueen lunastuskuluina.

Itse saunarakennuksen kaupunki on jo hankkinut takaisin omistukseensa 70 000 eurolla.

Sauna rakennettiin 1952 vesialueelle. Edellinen omistaja täytti vesialuetta vielä lisää.

Kunhan lunastustoimitus saa lainvoiman ja kaupunki hankittua vesialueen itselleen, sauna pengerryksineen puretaan ja rantaviiva saatetaan mahdollisimman luonnontilaiseksi.

— Pyrkimyksenä on saada työ teetettyä vielä tänä vuonna, kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen kertoo.

Kaupunki on myös itse osakkaana Koho—Tiuruniemen osakaskunnassa, jolta vesialue lunastetaan.

Kaupunki luopui Miljoonasaunan omistuksesta 2009 osana isompaa Rauha—Tiuru-alueen kiinteistökauppaa Miriensis Oy:n kanssa. Erinäisten vaiheiden jälkeen sauna päätyi yksityisomistukseen, jonka kaupunki katsoi olevan ristiriidassa kaavan kanssa.

