Rauhan romulaivalle ostaja, luvattu nopea lähtö

Blue White Eaglen kauppa näyttää aiempaa todennäköisemmältä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on myymässä tarjouskilpailun perusteella Rauhan romulaivan Stella Polaris Finland Ab:lle, jonka taustalta löytyy yrittäjä Seppo Karvinen. Stella Polaris on yritys, joka on rekisteröity Lappeenrannan Ylämaalle.

Toisen tarjouskilpailun pisteytyksessä hinnan lisäksi arvioitiin aikataulua ja siirtosuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Stella Polaris maksaa aluksesta 2000 euroa. Karvinen on luvannut siirtää aluksen pois Rauhasta 14 päivän aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Tarjouksia saatiin kolmelta taholta, joista kahdella oli esitys aluksen kunnostamisesta ja yhdellä aluksen romuttamisesta. Stella Polaris Finland -yrityksen tarjouksen mukaan alus viedään Viron Narvaan kunnostettavaksi.

Lopullisen siunauksen kaupalle antaa Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ensi tiistaina. Päätöksestä ei voi valittaa, koska myynti perustuu lautakunnan elokuussa 2015 tekemään päätökseen, jossa teettämisuhka määrättiin täytäntöönpantavaksi. Kyse on tuon päätöksen täytäntöönpanosta.

