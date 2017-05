Olympiatammi ansaitsee tulevaisuuden

Nyrkkeilijä Sten Suvion olympiatammen tulevaisuus näyttää sittenkin valoisalta. Joutseno—Imatra-kaksoisraiteen uusi raidepari rakennetaan Joutsenon rautatieasemalta pari kilometriä Imatran suuntaan nykyisen rautatien eteläpuolelle. Martikanpellon koulun ja sitä myöten koulun pihan laidalla kasvavan tammen kohdalle ei myöskään ole tekeillä aiempaan yleissuunnitelmaan merkittyä huoltotietä, joka varjostaisi puun tulevaisuutta.

Olympiatammea on lisäksi esitetty käsiteltävän kulttuuriperinnön kannalta merkittävänä kohteena, joka se toden totta onkin. 1936 Berliinistä Viipuriin ja 1944 Viipurista Joutsenoon kulkeva puun tarina on monipolvisuudessaan hieno: se kertoo suomalaisesta urheilumenestyksestä ja sisukkuudesta, jolla sodan jaloista pakenemaan joutunut kansa otti mukaansa kaiken, minkä pystyi, puunkin juurineen. Se kertoo myös myöhempien sukupolvien kunnioituksesta menneitä polvia kohtaan, kun tammen ei annettu jäädä 1970-luvulla muokatun Saimaantien alle, vaan jo kertaalleen siirretyn puun paikkaa vaihdettiin uudelleen.

Olympiatammi ei kaavakartoilla ole saanut erityistä huomiota. Onkin pitkälti yksityishenkilöiden aktiivisuuden ansiota, että tieto kulttuurihistoriallisesti merkittävästä puusta on saavuttanut Liikenneviraston ja ratasuunnitelmia laativat tahot. Kun lähiaikoina valmistuvat ratasuunnitelmat lähtevät lausuntokierrokselle ja tulevat myös suuren yleisön nähtäville, toivoa sopii, että niitä tutkitaan paikallistuntemuksen valossa tarkkaan.