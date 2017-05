Hiidenmäki kutsuu piknikille

Hiidenmäentien ja Pöyhiänniementien kainalossa kohoava mäki on vanha juhlienpitopaikka, joka soveltuu mainiosti myös eväsretken kohteeksi.

Pakanuuden aikana Hiidenmäki lienee ollut palvontapaikka, josta kumpare on saanut nimensäkin. 1639, kun Joutseno itsenäistyi, mäelle ryhdyttiin rakentamaan kirkkoa. Hankkeesta jouduttiin kuitenkin luopumaan, sillä sitä mukaa kuin kirkkoa päivällä rakennettiin, sitä yöllä purettiin.

Vanhin kirjallinen tieto Hiidenmäellä järjestetyistä kesäjuhlista on vuodelta 1897.

1957 alkoi uusi luku Hiidenmäen juhlallisessa historiassa, kun Raittiuden ystävien kansanopisto, Joutsenon opisto isännöi pitkän tauon jälkeen ensimmäisiä juhlia mäellä.

Hiidenmäellä pidettiin 1970-luvulta lähtien kotiseutujuhlia, kunnes useampien vesisateen pilaamien juhlien jälkeen kotiseutua päädyttiin juhlimaan Joutsenon koulukeskukselle.

Juttua varten on haastateltu kotiseutuneuvos Pertti Vuorta

