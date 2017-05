Kylävartijasta infotilaisuus keskustan kaupoille

Lappeenrannan kaupunki järjestää Joutsenon keskustassa virinneestä kylävartijaideasta infotilaisuuden alueen kaupoille, kauppiaille, yrittäjille ja muille toimijoille tulevana maanantaina 5.6.

Liikkeiden yhteisen vartijan palkkaamista on ideoitu vastauksena jatkuviin järjestyshäiriöihin. Toistaiseksi ideasta on keskusteltu yhdessä kaupungin, tavaratalo Minimanin, K-supermarket Piranan ja Joutsenon S-marketin sekä poliisin kanssa pidetyssä palaverissa.

Joutseno-talon yläkerrassa kello 18 alkavan tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa, miten Joutsenon keskustataajaman muut kaupalliset toimijat kokevat kärsivänsä järjestyshäiriöistä ja kuinka laajalti ne pitävät yhteisen kylävartijan tai turvamyyjän palkkaamista tarpeellisena.

Minimanin, Piranan ja S-marketin edustajat kertovat tilaisuudessa, mistä on kysymys: miten vartijapalvelu toimisi, mitä se maksaisi ja miten kustannukset voitaisiin jakaa mahdollisimman monen toimijan kesken.

Aiemmin pidetyssä palaverissa poliisi lupasi, että Joutseno otetaan kesäkuun loppuun asti tarkempaan syyniin.

Kaupunki puolestaan aikoo olla nuorisotoimen kautta yhteydessä nuoriin, joiden kanssa keskustellaan julkisilla paikoilla oleskelun säännöistä. Luvassa on myös asukaskyselyitä ja keskusteluiltoja aiheesta.

