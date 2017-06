Keskuskentällä tänään paikallisderby—Kultsun vieraaksi saapuu PEPO

Joutsenon keskuskentällä käydään tänään kauden ensimmäinen paikallisderby, kun Kultsu kohtaa Lappeenrannan PEPOn.

Sarjataulukossa PEPO on edellä seitsemällä pisteellään, Kultsulla pisteitä on koossa neljä. Kotivoitolla Kultsu nousisi PEPON kanssa tasapisteisiin.

Viime kauden kohtaamiset PEPO vei lukemin 2—1.

— Loukkaantuneet pelaajat ovat kuntoutuneet ja joukkueessamme on hyvä tunnelma. Olemme valmistautuneet hyvin paikalliskamppailuun, ja pelaajat odottavat ottelua jo mielenkiinnolla. Kolme ottelua kahdeksan päivän aikana on melkoinen rasitus joukkueelle, mutta olemme harjoitelleet hyvin ja olemme siihen valmiita. Keskiviikkona nähdään varmasti kaksi joukkuetta jotka antavat kaikkensa kentällä, Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen kommentoi seuran verkkosivuilla.