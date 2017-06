Suojeluniityn kunnostus sai jatkoluvan

Västäräkinmäen luonnonsuojelualue Aholassa kohentuu tulevina vuosina. Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus myönsi alueelle luvan hoitotoimenpiteiden jatkamiselle vuoteen 2027 asti. Alueella on ollut voimassa jo aiemmin hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on ennallistaa alueen kasvillisuutta.

Suojelualue on vanhaa laidun- ja niittyaluetta ja siellä on perinteistä niittyluontoa ja runsas perhoskanta.

Aluetta kohennetaan pienimuotoisin puustonraivauksin, joilla pyritään takaamaan niittykasvustolle lisää valoa. Aluetta raivataan myös laiduntamalla.

Luonnonhoitotoimenpiteiden toteutuksesta vastaa maanomistaja. Suojelualue on yksityisomistuksessa.