Finn-Valvella on rakennuslupa vetämässä uudelle tuotantohallille

Finn-Valve Oy on rakennuttamassa uutta tuotantohallia.

Halli tulee korvaamaan viime vuoden huhtikuussa palaneen rakennuksen. Hallia on asemoitu samalle paikalle edeltäjänsä kanssa. Kokoa hallille on suunniteltu noin 1 400 neliön verran.

Tällä hetkellä hallihanke on vielä luvitusvaiheessa. Mikäli lupaprosessit etenevät odotetusti, päästään rakennustöihin kesäkuun aikana, arvioi toimitusjohtaja Jani Salo.

— Kyseessä on korvaava halli ja siitä on suunniteltu samankokoista kuin palanut.

Hallissa on määrä valmistaa polyuretaanituotteita. Koska toiminnassa käytetään kemikaaleja, tulee tilat varustaa valuma-altailla, joiden tilavuus vastaa hallissa säilytettävien kemikaalien varastointitilavuutta. Myös piha-alue rakennetaan tiiviiksi ja varustetaan reunakorotuksin, ettei mahdollisten onnettomuustapauksien sammutusvesi pääse ympäröivään maastoon tai viemäreihin.

Salon mukaan vakuutus korvaa suurelta osin uuden hallin rakentamiskulut.

Yhtiön kolmesta tuotantohallista yksi tuhoutui viime vuoden keväänä tulipalossa. Finn-Valveen lisäksi tiloissa toimi myös CarelCast Oy, joka toimii tällä hetkellä jäljelle jääneissä tiloissa.

Palon todennäköinen syttymissyy oli sähkövika. Lappeenrannan ympäristötoimen mukaan palon ympäristövaikutukset jäivät lopulta vähäisiksi.