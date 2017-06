Kaikukorttia kokeillaan Lappeenrannassa – pienituloisille maksuttomia pääsylippuja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) osallistuu Kaikukortti-toimintaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kortti tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuri- ja urheilutapahtumiin Lappeenrannan alueella.

Etelä-Karjalan Kaikukortti-kokeilu alkaa 1.6. ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Kaikukortin kulttuuri- ja urheilukohteet ovat: Pulsan kesäteatterin Rata-ryhmä, Lappeenrannan musiikkiopisto, Lappeenrannan museot, KontuFolk, UIT:n kesäteatteri ja PesäYsit.

Syksyllä toiminta laajenee ja luvassa on lisää tarjontaa. Kaikukortin valtakunnallisena tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Tarkoitus on, että toiminta leviää asteittain pysyväksi toimintatavaksi koko Suomeen.