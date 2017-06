SYKE varoittaa rengaskaivojen kuivumisriskistä

Pohjaveden pinnat ovat vuodenaikaan nähden paikoin niin alhaalla, että Suomen ympäristökeskus (SYKE) on nähnyt tarpeelliseksi varoittaa ennakkoon kaivojen kuivumisriskistä.

Jos kesä on poutainen ja lämmin, on vaarana, että Etelä-Suomen pienten pohjavesiesiintymien varassa olevissa rengaskaivoissa ilmenee ongelmia veden riittävyyden kanssa.

Vuodenvaihteessa käyttöön otetulla Haukilahden pohjavedenottamolla pumpataan pohjavettä ylös lupaehtoja vähemmän: 1 600 kuutiometrin sijaan noin 960 kuutiota vuorokaudessa.

— Enempään ei ole ollut tarvetta, kertoo Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio.

Maalis—huhtikuun taitteessa pohjaveden pinta oli Haukilahdessa viime kesää alempana, mikä enteilee pinnankorkeuden laskua entisestään alkaneen suven säistä riippuen.

— Näin lyhyellä aikavälillä on mahdotonta sanoa, mikä on luontaisen vaihtelun ja mikä vedenoton vaikutuksen osuus, Moisio huomauttaa.

Aiheesta lisää 1.6. Joutseno-lehdessä