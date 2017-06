Puuttumisen puute, auttamisen autuus

Omillaan pärjäämisen vaatimus on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Yksin on pärjättävä pienestä asti, itsenäistyttävä ennen aikojaan ja aikuisena oltava mahdollisimman riippumaton muista. Tarvitsevuus hyväksytään vain pienelle vauvalle ja sänkyyn sidotulle vanhukselle, vaikka oikeasti jokainen meistä tarvitsee toista ihmistä.

Elämässä kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan ja tulee tilanteita, joissa tarvitsemme toisen tai toisten ihmisten apua. Monelle avun pyytäminen on kuitenkin yllättävän vaikeaa. On vaikeaa myöntää olevansa tarvitseva, riittämätön. Joskus käy myös niin, että asia jota ei itse pysty tekemään tuntuu paljon suuremmalta kuin mitä se todellisuudessa on.

Avun pyytämisen toinen puoli on avun tarjoaminen. Emme ole kovin herkkiä tarjoamaan apua, koska pelkäämme että se tulkitaan neuvomiseksi tai toisten asioihin puuttumiseksi. Päätämme ystävän tai vieraan puolesta, ettei tämä apua kuitenkaan huolisi, vaikka emme tiedä miten kovasti toinen voi apua tarvita.

Puuttumisen puute näkyy ympärillämme kaikkialla, maksumuistutuksina ja muina hoitamattomina asioina, likaisina lapsina. ”Puuttuminen” on kuitenkin välittämistä. Vain puuttumalla voimme rakentaa kulttuuria, jolloin joku tarjoaa apua meillekin, kun sitä tarvitsemme eikä meillä ole omia voimia sitä itse pyytää.

Vaikka avun tarjoaminen on vaikeaa, on se sen pyytämistä helpompaa. Sen voi tehdä niin, että siitä voi kieltäytyä, antaa toiselle helppo pakotie, mutta kuitenkin sytyttää ajatus välittämisestä ja avunsaannin mahdollisuudesta.

Kannattaa antaa myös aikaa ja mahdollisuus palata asiaan, monesti asian hyväksyminen vaatii kypsyttelyä.

Auttamisen vaikutusta on myös tutkittu. Vapaaehtoistyöhön osallistuvat ovat muita ihmisiä onnellisempia. Selvää logiikkaa auttamisen positiivisiin vaikutuksiin ei ole löydetty. On kuitenkin selvää, ettei auttaminen ole vain antamista vaan vastavuoroista toimintaa.

Siinä kaikki osapuolet ovat saamapuolella ja se on yksinkertainen ja hieno tapa nostaa omaa elämänlaatuaan.

Kirjoittaja on joutsenolainen luomuviljelijä ja MTK Kaakkois-Suomen hankepäällikkö.