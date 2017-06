Koirapuistolle nähdään kysyntää

Nelli Kämäräisen vastaus on selvä.

— Joutsenossa olisi tarvetta koirapuistolle. Olisin käyttäjä jos sellainen olisi. Lähin puisto on Lauritsalassa ja olen käynyt itsekin siellä.

Myös Joutsenon kaverikoiraryhmässä toimiva Tuija Kajasranta näkisi perustelluksi Joutsenoon sijoittuvan koirapuiston.

— Sellainen olisi monelle taajamassa asuvalle koiranomistajalle varmasti tarpeellinen. Varsinkin jos asuu rivi- tai kerrostalossa, eikä ole muutenkaan mahdollisuutta päästää koiraa mihinkään vapaaksi.

Koirapuiston saaminen Joutsenoon on asukasyhteyshenkilö Pia Haakanan mukaan mahdollista. Päävastuu asiassa on kuitenkin itse käyttäjillä.

— Jos koirapuisto koetaan tarpeelliseksi, asiaa kannattaa viedä eteenpäin ja tulla keskustelemaan siitä alueraadin loppukesällä olevaan kokoukseen. Jos käyttäjät eivät ole mukana, ei kaupunkikaan lähde mukaan.

Lappeenrannassa on kantakaupungin puolella kaikkiaan viisi koirapuistoa. Puistot ovat käyttäjien hoitovastuulla, kaupunki tyhjentää ainoastaan puistojen roska-astiat.

Haakanan mukaan periaate uutta koirapuistoa tehdessä on, että työt tehdään talkoilla käyttäjien toimesta ja kaupunki vastaa tarvikkeista.

Kaupunki sai yhteydenoton viime syksynä, jossa Joutsenon alueelle toivottiin koirapuistoa.