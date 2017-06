Ponnistelut viihtyisän ympäristön eteen jatkuvat

Kaupunki selvittää maillaan tapahtuvaa tavaroiden säilyttämistä, luvatonta maankäyttöä sekä roskaamista tänä kesänä jo kymmenettä vuotta.

Kaupungin puisto- ja viheralueille suuntautuvia tarkastuksia on tehty Viihtyisä ympäristö -projektin nimissä kesästä 2008 alkaen. Kuntaliitoksen jälkeen tarkastuksia on ulotettu myös Joutsenoon.

Tänä vuonna Joutsenossa otetaan luupin alle Pöyhiänniemi sekä Lintukankaan teollisuusalue. Pöyhiänniemessä taustalla ovat asukkaiden toimet puisto- ja viheralueilla sekä kaupungin ja asukkaiden näkemyserot toimien luvanvaraisuudesta.

— Lintukangas on valittu projektiin, koska yhtenä teemana tarkastuksissa on tänä vuonna vaarallisten jätteiden varastointi, kertoo ympäristötarkastaja Päivi Uski Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.