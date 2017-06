Keskustan kauppoihin yhteinen vartija

Joutsenon keskustaan palkattaneen kauppojen yhteinen kylävartija tai turvamyyjä eli myyjä, jolla on vartijan oikeudet puuttua häiriökäyttäytymiseen.

K-supermarket Piranan kauppias Marko Heinäaro on varovaisen toiveikas, että keskustan liikkeitä piinanneille järjestyshäiriöille saadaan pantua piste yhteisvoimin.

— Toistaiseksi olemme saaneet yhdeltä yritykseltä tarjouksen. Varsinkin meidän kohdallamme täytyy katsoa, mihin rahat riittävät. Muilla liikkeillä on vähän isommat toimijat takanaan, Heinäaro sanoo ja viittaa tavaratalo Minimaniin ja Etelä-Karjalan osuuskauppaan.

Ideana on, että Pirana, S-market Joutseno ja Joutsenon Minimani tekisivät palveluntarjoajan kanssa sopimuksen, johon keskustan muut yrittäjät voisivat halutessaan liittyä pienemmällä panoksella.

Turvamyyjä voisi työskennellä vuorollaan yhdessä liikkeessä — esimerkiksi kassalla tai tavaroita hyllyttämässä — mutta olisi tarvittaessa muidenkin käytettävissä.

Aiheesta lisää 8.6. Joutseno-lehdessä

Aiemmat artikkelit: